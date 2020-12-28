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Silivri’de iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı

28.12.2020 01:30 | Son Güncelleme:
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Silivri’de iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı

Silivri ’de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kadın hayatını kaybederken 2 kadın da yaralandı.

Silivri ’de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kadın hayatını kaybederken 2 kadın da yaralandı. Jandarma ve polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken saldırıyı gerçekleştiren şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından göz altına alındı.
Olay, saat 23:00 sıralarında Silivri Yeni Mahalle’de roman vatandaşların yaşadığı konteyner evler olarak bilinen mevkii de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki aile arasında henüz belirlenemeyen sebeple kavga çıktı. Taraflardan ismi henüz öğrenilemeyen erkek bir şahıs tarafından Refiye S. ve yanında bulunan 1 kadın kurşunların hedefi oldu. Kavgada bir kadın ise yaşanan arbedede hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.
Silahlı saldırıda yaralanan 1 kişi hayatını kaybetti
Silahlı saldırı sonrası yaralılar Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır şekilde yaralanan Refiye S. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Silahlı saldırıda yaralanan diğer 2 kadının ise tedavisi sürüyor. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs göz altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Jandarma ve polis ekipleri olayın yaşandığı bölgede ve Silivri Devlet hastanesi önünde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Silivri’de iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı

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