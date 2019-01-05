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SİLİVRİ'DE İLÇE BAŞKANI KAR KÜREME ARACI KULLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 21:16 | Son Güncelleme

Silivri'de kar yağışının etkili olduğu bölgelerde Ak Parti İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu da çalışmalara katılarak kar küreme aracı kullandı.  Kar yağışının etkili olduğu Silivri'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Haber: Eren ERMİŞ / İSTANBUL, (DHA)
Silivri'de kar yağışının etkili olduğu bölgelerde Ak Parti İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu da çalışmalara katılarak kar küreme aracı kullandı.
Kar yağışının etkili olduğu Silivri'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri 150 personel ile görev yapıyor. AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu da karla mücadele çalışmalarına katılarak, kar küreme aracı kullandı. Çayırdere ve Sayalar mahalleleri arasında kar küreyen Bozoğlu, “Ekiplerimizle birlikte görevimizin başındayız. Hiçbir mağduriyet yaşanmaması için çalışma halindeyiz" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-İlçe Başkanı kar küreme aracı kullanması
-Genel ve detaylar

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