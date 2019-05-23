SİLİVRİ'DE İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNDEN İLGİNÇ DEFİLE 

Haber-Kamera: Alparslan ERMİŞ / İSTANBUL, (DHA)
Silivri Hasan Özvarnalı İlkokulu, eTwinning projeleri kapsamında "Dünyaya bir iyilik yap" sloganıyla atık malzemelerden hazırladıkları kıyafetleri sergiledi. Atıklardan üretilen ilginç kıyafetleri giyen öğrenciler defile de düzeledi. 2023 Eğitim Vizyonu Işığında Tasarım ve Beceri Atölyeleri adıyla da sergi açtı.
Silivri'de Hasan Özvarnalı İlkokulu, eTwinning projeleri kapsamında 18 farklı projeyi tek tek hayata geçiriyor. Projeler kapsamında dün son olarak 4-E ve 4-D sınıfı öğrencilerinin 2023 Eğitim Vizyonu Işığında Tasarım ve Beceri Atölyeleri adıyla açılan sergi gösterime sunuldu. Sergi çalışması ile öğrenciler, kukla, rölyef ve ebru sanatını öğrendi.
Sınıf öğretmeni Esma Akyol, Gonca İnal ve İngilizce Öğretmeni Selda Tilev'in proje sorumluluğunu yaptığı etkinlikte, öğrenciler eğlenerek öğrendiler.
Projeyle ilgili bilgi veren İngilizce Öğretmeni Selda Tilev, eTwinning projesini anlatarak, “Bu sene okulumuzda aktif 18 eTwinning projesi yürütmekteyiz. Bu proje ile öğrencilerimiz hem sanat, hem de yaşam atölyeleriyle günlük hayatlarında kullanabilecek çeşitli faaliyetlerde bulundular" dedi. Öğrenciler de projeleri yaparken çok eğlendiklerini belirterek, kendilerine çok katkı sunduklarını söylediler.
ATIKLARDAN KOSTÜM YAPTILAR
Okulda, “Dünya'ya bir iyilik yap" sloganıyla oluşturulan bir diğer projeyle ise atık malzemelerden kostümler hazırlandı. 2-D sınıfının gazete kağıtları ve naylon poşet gibi atıklarla hazırladığı kostümler, defile gösterisiyle ailelere ve öğrencilere sunuldu. Proje sorumlusu Sınıf Öğretmeni Meltem Aslan Çimen, “Çocuklarımıza her şeyin çöp olmadığını, birçok atığın geri dönüşüm ile kullanılabileceğini kendimize kanıtlamak adına çeşitli materyaller yaptık. Bununla birlikte velilerimizin de katılımıyla kostümler tasarladıkö şeklinde konuşarak amaçlarına ulaştıklarını ifade etti.
Görüntü Dökümü
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- Öğrencilerin çalışmaları
- Defile gösterisi
- Proje sorumluları röportaj
- Genel ve detaylar
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