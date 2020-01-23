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Silivri’de intikam cinayeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 12:09 | Son Güncelleme

Silivri’de 2018 yılında uykudayken pompalı tüfekle öldürülen Maksut Güler’in eniştesi Alpay D., olayda azmettirici olduğu gerekçesiyle yargılanan ve beraat eden Yıldırım Bakır’ı silahla başından vurdu.

Silivri’de intikam cinayeti

Silivri’de 2018 yılında uykudayken pompalı tüfekle öldürülen Maksut Güler’in eniştesi Alpay D., olayda azmettirici olduğu gerekçesiyle yargılanan ve beraat eden Yıldırım Bakır’ı silahla başından vurdu. Bakır hayatını kaybederken, Alpay D. jandarmaya teslim oldu.
Silivri’de 2018 yılı Ekim ayında Maksut Güler çalıştığı çiftlikte uyurken iş arkadaşı Habil S. tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülmüştü. Olaydan sonra yargılanan Habil S. 24 yıl hapis cezasına çarptırılmış, azmettirici olduğu gerekçesiyle yargılanan Yıldırım Bakır ise beraat etmişti.
Cinayette hayatını kaybeden Maksut Güler’in eniştesi Silivri’de emlakçılık yapan Alpay D., bugün sabah saatlerinde Yıldırım Bakır ile Gazitepe Mahallesi’nde karşılaştı. İkili kısa süre sonra tartışmaya başlayınca silahını çıkartın Alpay D., Yıldırım Bakır’a kurşun yağdırdı. Olayda Bakır hayatını kaybederken, Alpay D. ise jandarmaya giderek teslim oldu. Alpay D.’nin cinayetten önce sosyal medya hesabından yaptığı "Hayatta her şey sırayla, önce gözyaşlarını silersin, sonra bunlara neden olanları" paylaşımı dikkat çekti.
Jandarma intikam cinayetiyle ilgili inceleme başlattı.

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