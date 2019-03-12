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SİLİVRİ'DE İŞ ADAMI ÇİFTLİKTE ÖLÜ BULUNDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 12:56 | Son Güncelleme

Silivri bir çiftlikte yaşayan iş adamı Ömer Dinçkal (60) ölü bulundu.  Çeltik Mahallesi'ndeki çiftlikte çalışan işçi, eve girdiğinde soğutma sistemleri üzerine fabrikası bulunan Ömer Dinçkal'ı kafasında koli bandı sarılı halde hareketsiz yatarken gördü.

Haber-Kamera: Eren ERMİŞ / İSTANBUL, (DHA)
Silivri bir çiftlikte yaşayan iş adamı Ömer Dinçkal (60) ölü bulundu.
Çeltik Mahallesi'ndeki çiftlikte çalışan işçi, eve girdiğinde soğutma sistemleri üzerine fabrikası bulunan Ömer Dinçkal'ı kafasında koli bandı sarılı halde hareketsiz yatarken gördü. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri çağrıldı. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Dinçkal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık işlemlerinin ardından Ömer Dinçkal'ın cansız bedeni kesin ölümü tespit edilmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Dinçkal'ın olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Görüntü Dökümü:
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-Jandarma olay yeri inceleme
-Evin görüntüsü
-Ağlayanlar
-Genel ve detaylar

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