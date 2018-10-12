SİLİVRİ'DE İŞ YERLERİNİ SU BASTI-2

Haber-Kamera: Savaş ATAK -İstanbul DHA İstanbul'un batısında gece saatlerinde etkili olan yağış Silivri ve Çatalca'da su baskınlarına neden oldu. Yağışın sabah saatlerinde daha da şiddetlenmesiyle Silivri sahilinde bulunan rögarlar taştı. Sahildeki yollar sular altında kaldı. Silivri'de su basan işyerlerinde biriken suyu tahliye çalışması yapıldı. Su tahliye edilirken geriye çamur kaldı. Çatalca'da da bazı yollar su altında kaldı. Sürücüler su dolan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
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