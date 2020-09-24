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Silivri’de işçileri taşıyan servis kaza yaptı: 2’si ağır 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 09:29 | Son Güncelleme

Silivri’de işçi servisinin karıştığı kazada 2’si ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı.Kaza sabah saatlerinde TEM otoyolu Silivri gişeler mevkiinde meydana geldi.

Silivri’de işçi servisinin karıştığı kazada 2’si ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı.
Kaza sabah saatlerinde TEM otoyolu Silivri gişeler mevkiinde meydana geldi. Aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle meydana gelen feci kazada bölgede faaliyet gösteren bir fabrikanın işçilerini taşıyan Peugeot marka ticari minibüs, dönüş yapacağı sırada Hyundai marka otomobile çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Çarpmanın etkisiyle servis minibüsü ve otomobilde bulunan toplam 8 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken 2’kişinin durumun ağır ağır olduğu kaydedildi.
Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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