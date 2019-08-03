Silivri'de işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın (1)

Alparslan ERM\u0130\u015e\/\u0130STANBUL,(DHA)-Silivri'de i\u015f\u00e7ilerin kald\u0131\u011f\u0131 konteynerlerde yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. \u0130hbar \u00fczerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yang\u0131na m\u00fcdahalesi devam ediyor.\n(FOTO\u011eRAF)\nPARTNER \u0130\u015f insan\u0131 olarak \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken her\u015feyi b\u0131rak\u0131p \u00e7obanl\u0131\u011fa ba\u015flad\u0131Zonguldak'taki silahl\u0131 kavgaElektrikli testereye kapt\u0131rd\u0131\u011f\u0131 sa\u011f eli, bilek \u00fczerinden koptu
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