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Silivri'de işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 18:38 | Son Güncelleme

Silivri'de işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı.

Silivri'de işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın (1)

Alparslan ERMİŞ/İSTANBUL,(DHA)-Silivri'de işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
(FOTOĞRAF)

Silivri'de işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın (1)

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