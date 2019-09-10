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Silivri'de İyi Parti'li meclis üyesinden ilçe başkanı hakkında darp suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 21:49 | Son Güncelleme

İYİ Parti Silivri Belediye Meclis Üyesi Ümit Seçkin, İYİ Parti İlçe Başkanı Ozan Ersaraç ve babası Alptekin Ersaraç tarafından darp edildiğini iddia ederek şikayetçi oldu.

Alparslan ERMİŞ / İSTANBUL, (DHA)- İYİ Parti Silivri Belediye Meclis Üyesi Ümit Seçkin, İYİ Parti İlçe Başkanı Ozan Ersaraç ve babası Alptekin Ersaraç tarafından darp edildiğini iddia ederek şikayetçi oldu.

Silivri'de 2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakında yer alarak İYİ Parti kontenjanından Silivri Belediye Meclis Üyesi seçilen Ümit Seçkin, İyi Parti İlçe Başkanı Ozan Ersaraç ve Babası Alptekin Ersaraç tarafından darp edildiğini iddia etti. Olay iddiaya göre, dün akşam saatlerinde İYİ Parti İlçe Başkanı Ozan Ersaraç'ın ikamet ettiği Kınalı'daki bir yazlıkta meydana geldi. Gözünde morarma olan Ümit Seçkin hastane önünde olayı şöyle anlattı: "Bir takım konuları konuşmak üzere kendileri beni yazlığa davet ettiler. Babası aracılığıyla. Babası ben konuşurken, kendisi bir takım sözleri yönlendirebileceğini benim orada bir söz sahibi olmadığım şeklinde ifadelerinden sonra yumruk atmaya başladı. Yumruk atmaya başladıktan sonra 'Seni öldüreceğim' deyip, içeri geçip silahını aldı. O esnada da ben çıkmak istedim. Fakat Ozan Ersaraç beni tutarak, 'Çıkamazsın burada duracaksın' dedi. Babası bana doğru gelirken, 'Hadi şimdi git' dedi ve beni bıraktı. Babası da arkadan tekrar saldırdı. Üzerim bu şekilde yırtıldı. Kapıdan çıkmak isterken, tekrar yumruk attı. Yaklaşık 2 saattir müşahede altındayım. Ben arabama binip giderken, Ozan Ersaraç ile babası arkamdan geliyorlardı. Ben hastaneye geldim"

"GEREKENİ PARTİ TEŞKİLATIMIZ YAPACAKTIR"

"Ben İYİ Parti'nin Silivri İlçe Kurucu Başkan Yardımcısıyım" diyen Seçkin, "Son zamanlarda kendisini tasvip etmediğimize yönelik çekincelerimiz vardı. Daha çok siyasi nedenlerden dolayı oldu. Beni davet ettiler. Ben dışarıda görüşmek istedim. Bizim teşkilat başkanımız da benim yanımda geldi. Dışarı da olsun istedim. Bugün Alptekin Ersaraç saat 16.00 civarında beni arayarak, 'Bizim yazlıkta buluşalım' dedi. Ben anlıyorum ki beni planlı bir şekilde çağırdılar. Ben doktor öğretim üyesiyim, İyi Parti'nin kurucu ilçe başkan yardımcısıyım, şu anda da İYİ Parti'yi halk nazarında temsil eden tek kişiyim. Geniş çerçeveden baktığınızda konu ne olursa olsun. Bir insan darp ediliyor ve ölümle tehdit ediliyor. Konu ne olursa olsun, bunu yapan da ne acıdır ki İYİ Parti İlçe Başkanımız Ozan Ersaraç. Artık gerekeni parti teşkilatımız yerine getirecektir. Kendilerinden şikayetçi oldum" dedi.

Seçkin, ifadesi alınmak üzere jandarma ekipleri eşliğinde karakola gitti.

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