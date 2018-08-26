Silivri'de jandarma ve polisten ortak denetim

Özgür Deniz KAYA - Güven USTA / İSTANBUL, (DHA) BAYRAM tatilinin son gününde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Silivri Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde ortak trafik uygulaması ve asayiş denetimi yaptı. Ortak uygulama sonucunda 382 araç denetlendi, 450 şahsın kişinin sorgulandı ve 3 araca yasal işlem uyguladı.

DRONE İLE HAVADAN DENETİM YAPILDI

Uygulama esnasında Mobil Plaka Tespit Sistemi (PTS), drone, tak bul cihazı, karekod cihazı ve narkotik köpeği de yer aldı. Oluşturulan kontrol noktasında şüpheli görülen araçlar durdurulup arama yapıldı. Ayrıca sürücü ve yanındakilerin kimlik sorgularının da yapıldığı denetim kapsamında, tüm yolculara emniyet kemerlerini takmaları, hız yapmamaları ve seyahat esnasında trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılar yapıldı. Sürücüler de denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. "Trafik Dedektifleri" projesi kapsamında 3-17 yaş arasındaki çocuklara kartlar hediye edildi.

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