Silivri'de kaçak akaryakıt operasyonu

Çağatay KENARLI/ İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir TIR'a yaptığı operasyonda sürücü gözaltına alındı, satışa hazır vaziyette kaçak yağlar ele geçirildi. Operasyon polis kamerasına yansıdı. Polis ekipleri il dışından bir TIR’la 10 numara yağ olarak bilinen kaçak akaryakıtın İstanbul’a getirileceğini belirleyerek çalışma başlattı. 18 Şubat’ta Silivri’de seyir halindeki TIR'a düzenlenen operasyonda 24 fiber tanka doldurulmuş 29 bin litre satışa hazır vaziyette kaçak akaryakıt ele geçirildi. TIR sürücüsü H.E. yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Vatan Caddesi’nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirilen H.E. hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında işlem başlatılarak 19 Şubat’ta adliyeye sevk edildi. Şüpheli H.E. çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. OPERASYON POLİS KAMERASINDA Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin TIR’ı durdurarak, TIR sürücüsü H.E.’yi araçtan indirip kimlik göstermesi ve aracın arka kısmını açtırması polis kameralarınca görüntülendi. Polis ekiplerinin TIR’ın arka kısmında bulunan tanklardan numuneler alarak ölçüm yapması görüntülere yansıdı.