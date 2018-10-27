Silivri'de kaçak midye avcılığı

İSTANBUL (AA) - Silivri'de kaçak midye avlayan 4 kişiye para cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, Selimpaşa Sahili'nde kaçak midye avlandığını fark eden vatandaşlar polise ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen ekipler, 4 kişiyi 33 çuval içinde 330 kilogram midyeyle yakaladı. Bu kişilerin yanında midye avcılığında kullanılan jeneratör, kompresör ve hortum da bulundu.

Midyeler denize bırakılırken, 2'si Özbekistan uyruklu 4 kişiye toplam 26 bin 688 lira para cezası verildi.

Şüpheliler, ifadelerine başvurulmak üzere karakola götürüldü.

