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SİLİVRİ'DE KAMYONETİN SIKIŞTIRDIĞI OTOMOBİL KAZA YAPTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 02:58 | Son Güncelleme

DHA İSTANBUL -   Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHA  Silivri'de bir kamyonetin sıkıştırması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil  bariyere çarptı.

DHA İSTANBUL -

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHA

Silivri'de bir kamyonetin sıkıştırması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralanırken kazaya neden olduğu iddia edilen kamyonet sürücüsü aracıyla olay yerinden kaçtı. Kaza D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Halil Arda E. yönetimindeki 34 HZ 4298 plakalı otomobil sürücüsü, bir kamyonetin sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyere çarptıktan sonra orta refüjde durabildi.

Kaza nedeniyle olay yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazadan hafif yaralanan otomobil sürücüsü Halil Arda E. ambulans içerisinde tedavi edildi. Kazada otomobilden kopan bir parça ise karşı yönden gelen bir başka araca, çarparak zarar verdi. Polis kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen kamyonet sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlattı. Kaza yapan otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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