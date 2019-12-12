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Silivri'de kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 18:49 | Son Güncelleme

Silivri'de kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

İSTANBUL (AA) - Silivri'de hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Büyükkılıçlı-Sinekli Mahallesi yolunda, Özgen D'nin kullandığı 34 LT 4559 plakalı motosiklet, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GA 9020 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Özgen D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Özgen D'nin cesedi morga kaldırılırken, kamyon sürücüsü ise ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü.

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Kaza Motosiklet Silivri

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