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Silivri’de karbondioksitten zehirlenen kardeşleri arama çalışmaları devam ediyor

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 18:10 | Son Güncelleme

Silivri’de kiraladıkları evin altında define aramak için tünel kazan ve kazı sırasında karbondioksitten zehirlenen 2 kardeşi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Silivri’de kiraladıkları evin altında define aramak için tünel kazan ve kazı sırasında karbondioksitten zehirlenen 2 kardeşi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Konuyla ilgili yapılan çalışmalarda define arayan kardeşlerin 8 katlı bina yüksekliğinde zemine indikleri ve daha sonra yatay olarak 127 metre ilerledikleri öğrenildi.

Silivri’de kiraladıkları evin altında define aramak için tünel kazan 5 kardeşten 2’si karbondioksitten zehirlendi. Dün meydana gelen olayın ardından bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kardeşleri arama kurtarma çalışmaları devam ederken konuyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Define arayan kardeşlerin 8 katlı bina yüksekliğinde zemine indikleri ve daha sonra yatay olarak 127 metre ilerledikleri öğrenildi. Çukurun genişliğinin yaklaşık 60 santimetre olduğu belirlenirken kardeşlerin 3 yıldır kazı yaptığı bilgisi edinildi.
Öte yandan, olay yerine Vali Yardımcıları Akgün Corav ve Yaşar Aksanyar da geldi.

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