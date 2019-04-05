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SİLİVRİ'DE KAZA YAPAN CİP TERS DÖNDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 20:10 | Son Güncelleme

Silivri'de meydana gelen trafik kazasızında takla atan cip ters döndü.

Haber-Kamera: Eren ERMİŞ / İSTANBUL, (DHA)
Silivri'de meydana gelen trafik kazasızında takla atan cip ters döndü.
Kaza, saat 18.30 sıralarında E-5 Karayolu üzeri Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 ZVA 61 plakalı cip virajı alamayarak takla attı. Ters dönen araçta bulunan 2 kişi yara almadan kurtulurken, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Olay yerine gelen trafik polisleri ve itfaiye ekipleri incelemede bulundu. Çekici tarafından kaldırılan cip otoparka götürüldü. Olayla ilgili araştırma devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
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-Ters dönen cip
-Ekiplerin müdahalesi
-Cipin çekiciyle kaldırılması

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