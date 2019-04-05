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Silivri'de kaza yapan cip ters döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 23:27 | Son Güncelleme

SİLİVRİ'de meydana gelen trafik kazasında takla atan cip ters döndü.

Eren ERMİŞ/İSTANBUL,(DHA)-SİLİVRİ'de meydana gelen trafik kazasında takla atan cip ters döndü.

Kaza, saat 18.30 sıralarında E-5 Karayolu üzeri Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 ZVA 61 plakalı cip virajı alamayarak takla attı. Ters dönen araçta bulunan 2 kişi yara almadan kurtulurken, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Olay yerine gelen trafik polisleri ve itfaiye ekipleri incelemede bulundu. Çekici tarafından kaldırılan cip otoparka götürüldü. Olayla ilgili araştırma devam ediyor.

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