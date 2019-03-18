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Silivri'de kazdıkları tünelde mahsur kalan 2 kişinin aranmasına ara verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 20:28 | Son Güncelleme

SİLİVRİ'de define ararken kazdıkları tünelde mahsur kalarak zehirlendikleri iddia edilen 2 kişinin arama kurtarma çalışmalarına ara verildi.

Silivri'de kazdıkları tünelde mahsur kalan 2 kişinin aranmasına ara verildi

Eren ERMİŞ/İSTANBUL,(DHA)-SİLİVRİ'de define ararken kazdıkları tünelde mahsur kalarak zehirlendikleri iddia edilen 2 kişinin arama kurtarma çalışmalarına ara verildi. Türkiye Taşkömürü Kurumu Arama-Kurtarma ekiplerinin yarın gelerek aramalara katılacağı öğrenildi.
İstanbul Silivri'de Gümüşyaka Mahallesi'nde bulunan bir villanın bahçesinde define ararken kazdıkları tünelde mahsur kalarak zehirlendikleri iddia edilen 2 kişinin arama kurtarma çalışmalarına 21 saat sonra ara verildi. AFAD ekibine destek olarak, Zonguldak'tan Türkiye Taşkömürü Kurumu Arama-Kurtarma ekiplerinin gelerek yarından itibaren çalışmalara katılacağı öğrenildi.
Bu arada, İstanbul Vali Yardımcıları Akgün Corav, Yaşar Aksanyar ve Silivri Kaymakamı Ali Partal olay yerine gelerek yetkililerden arama-kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Ekiplerin çalışmaları vatandaş kamerasına yansıdı.

(FOTOĞRAF)

Silivri'de kazdıkları tünelde mahsur kalan 2 kişinin aranmasına ara verildiSilivri'de kazdıkları tünelde mahsur kalan 2 kişinin aranmasına ara verildiSilivri'de kazdıkları tünelde mahsur kalan 2 kişinin aranmasına ara verildiSilivri'de kazdıkları tünelde mahsur kalan 2 kişinin aranmasına ara verildi

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