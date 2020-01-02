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  4. Silivri’de kurşunlanan ve felç kalan köpekle ilgili sevindirici gelişme

Silivri’de kurşunlanan ve felç kalan köpekle ilgili sevindirici gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 12:53 | Son Güncelleme

Silivri’de geçtiğimiz haftalarda kurşunlanan ve veteriner hekimler tarafında kalıcı felç raporu verilen köpekle ilgili sevindirici bir gelişme yaşandı.

Silivri’de geçtiğimiz haftalarda kurşunlanan ve veteriner hekimler tarafında kalıcı felç raporu verilen köpekle ilgili sevindirici bir gelişme yaşandı. Sağ arka ayağında his olduğu gözlenen köpek tedavi edilmek üzere Ankara’ya gönderildi. HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı, "İnşallah o yürüyecek ve ondan güzel haberler alacağız" dedi.
Silivri Kavaklı Mahallesinde geçtiğimiz haftalarda kurşunlandığı ihbar edilen ve Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) tarafından tedaviye alınan köpek için veteriner hekimler kalıcı felç raporu vermişti. O köpekten sevindirici bir haber geldi. Son bir kaç gündür sağ arka ayağında his olduğu gözlenen köpek yeniden muayene edildi. Yapılan testlerde uygulanan basıya tepki verdiği gözlenen köpek Ankara’da hayvan hastanesi bulunan ve yüzlerce felçliyi ayağa kaldırmış olan Op. Vet. Hekim Ateş Barut’a sevk edildi. Şirin adı verilen felçli köpek dün akşam hayvan ambulansı ile Silivri’den Ankara’ya nakledildi.
"En ufak umudun bile peşinden gideceğiz"
HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı, "Köpeğimizin arka ayağında his olduğunu fark ettiğimiz anda Ateş hoca ile irtibata geçildi. Sevgili Sinem Umaş en başından beri bu kızımızın yürütülebilmesi için desteğini esirgemedi. Sağ olsun kendilerinin de desteği ile Şirin kızımız yola çıktı. İnşallah o yürüyecek ve ondan güzel haberler alacağız" dedi.

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