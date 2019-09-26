HABER

Silivri’de kuyumcuda deprem paniği kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 14:59 | Son Güncelleme

İstanbul’da meydana gelen 5,8 şiddetindeki depreme Silivri’de bulunan bir kuyumcuda yakalanan vatandaşların panik anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.İstanbul’da Silivri açıklarında 5.8 şiddetinde deprem meydana geldi.

İstanbul’da meydana gelen 5,8 şiddetindeki depreme Silivri’de bulunan bir kuyumcuda yakalanan vatandaşların panik anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul’da Silivri açıklarında 5.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Depreme Silivri’de kuyumcuda yakalanan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Alışveriş için gelen vatandaşlar depremin başlamasıyla panik halinde dışarı çıktı. Yaşanan korku ve panik anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, vatandaşların altınlara bakarken depremin başlamasıyla panik halinde dışarı çıktığı görülüyor.

Katliam gibi kaza! Kontrolden çıkan TIR otomobili altına aldı! Katliam gibi kaza! Kontrolden çıkan TIR otomobili altına aldı!
Silivri açıklarında meydana gelen deprem Çorlu’da da hissedildiSilivri açıklarında meydana gelen deprem Çorlu’da da hissedildi
Şanlıurfa’da bedava döner kuyruğuŞanlıurfa’da bedava döner kuyruğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Korkunç gerçek otopside ortaya çıktı!

Korkunç gerçek otopside ortaya çıktı!

Tepki çeken el hareketi!

Tepki çeken el hareketi!

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da toplanma alanları nereler? Nasıl öğrenilir?

İstanbul'da toplanma alanları nereler?

İstanbul'da deprem saniye saniye böyle görüntülendi

İstanbul'da deprem saniye saniye böyle görüntülendi

İstanbul'da deprem sonrası okullar tatil mi? İstanbul Valiliği açıkladı

İstanbul'da deprem sonrası okullar tatil

Deprem sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Deprem sonrası İmamoğlu'ndan açıklama

İstanbul'daki depremde caminin minaresi yıkıldı! İşte deprem sonrası ilk görüntüler

Caminin minaresi yıkıldı! İşte deprem sonrası ilk görüntüler

İstanbul'da deprem sonrası büyük panik! Trafik kilitlendi (İBB yol durumu)

İstanbul'da büyük panik! Trafik kilitlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.