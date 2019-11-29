HABER

Silivri'de lodos kayık batırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 11:50 | Son Güncelleme

METEOROLOJİ'den yapılan uyarıların ardından beklenen lodos sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.

Uğur Samet AVCI/İSTANBUL,(DHA)- METEOROLOJİ'den yapılan uyarıların ardından beklenen lodos sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Silivri'de lodos etkisini arttırırken, sahildeki bazı balıkçı kayıkları battı.
Silivri'de de lodos ve aralıklı sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Silivri sahil kordon boyunda kıyıya bağlı bazı balıkçı kayıkları battı. Sahildeki kayıkların sahiplerinin çoğunluğunun lodosa karşı tedbir aldığı görüldü.
Fırtına etkisiyle dalgakıran mevkiinde dev dalgalar oluştu. Yağışında etkili olduğu ilçede vatandaşlar şemsiyelerle korunmaya çalışırken, yürümekte zorlandı. Ayrıca fırtınadan dolayı deniz kenarlarında çöp birikintilerinde oluştuğu görüldü.

(FOTOĞRAFLI)

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Çanakkale açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandıÇanakkale açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı
Arnavutluk’ta depremde ölenlerin fotoğrafları direklere asılarak duyuruluyorArnavutluk’ta depremde ölenlerin fotoğrafları direklere asılarak duyuruluyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mucize Doktor'da Ali Vefa'yı şoke eden öpüşme!

Mucize Doktor'da Ali Vefa'yı şoke eden öpüşme!

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık halka satılması yasak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık halka satılması yasak

CNN Türk’ün 'filtre' haberi sosyal medyada olay oldu!

CNN Türk’ün 'filtre' haberi sosyal medyada olay oldu!

MasterChef'te para ödülünü kim kazandı?

MasterChef'te para ödülünü kim kazandı?

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Siyanürden 1200 kat güçlü: Yasaklanmalı

Siyanürden 1200 kat güçlü: Yasaklanmalı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

83 promil alkollüydü! 'Keşke ben ölseydim'

83 promil alkollüydü! 'Keşke ben ölseydim'

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dipsiz Göl ile ilgili savcılık soruşturması başlatıldı! 3 kişi açığa alınmıştı

Dipsiz Göl ile ilgili savcılık soruşturması başlatıldı! 3 kişi açığa alınmıştı

FETÖ operasyonunda yakalanan 47 şüpheliden 22'si itirafçı oldu! 280 kişinin ismini verdiler

İtirafçı olup 280 kişinin ismini verdiler

Yağmur altında 'Şahane Cuma' kuyruğu; 1.500 liraya indi saatlerce sırada beklediler

Yağmura aldırış etmediler! 1500 liraya indi saatlerce beklediler

Son dakika: Ceren Damar cinayetinde istenen ceza belli oldu

Ceren Damar cinayetinde istenen ceza belli oldu

Dili boğazına kaçan sürücüyü polisler kurtardı!

Dili boğazına kaçan sürücüyü polisler kurtardı!

Irak kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Irak kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.