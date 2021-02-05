HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Silivri’de metrelerce arayla yaşanan iki kazada 4 kişi yaralandı

Silivri’de metrelerce arayla yaşanan iki kazada 4 kişi yaralandı

05.02.2021 13:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Silivri’de 500 metre arayla yaşanan iki kazada 4 kişi yaralandı.

Silivri’de 500 metre arayla yaşanan iki kazada 4 kişi yaralandı. Kazalar nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Edinilen bilgilere göre Çerkezköy - Büyükçavuşlu yolunda 500 metre arayla iki kaza meydana geldi. Çerkezköy istikametinde yaşanan ilk kazada hafif ticari araç, önünde seyir halindeki kargo taşıyan kamyonete çarptı. Kazada 3 kişi araç içerisinde sıkıştı. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Silivri İl Jandarma Komutanlığı trafik ve asayiş ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, hastaneye sevk edildi.
Aynı yoldaki ikinci kaza yaklaşık 500 metre ileride yaşandı. İstanbul istikametine seyreden hafif ticari araç ve kum yüklü kamyon çarpıştı. Kaza kum yüklü kamyon devrilirken, kumlar da yola saçıldı. Hafif ticari araçta yaralanan bir kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Çerkezköy - Büyükçavuşlu yolunda art arda yaşanan kazalar, trafiği de olumsuz etkiledi. Yolun her iki istikametinde de uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma ekipleri araçların kaldırılması ve yolun biran önce trafiğe açılması için çalışma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Geri sayım başladı' 'Geri sayım başladı'
Profesör uyardı! Büyük kentler tehlikedeProfesör uyardı! Büyük kentler tehlikede
Göz seyirmesi neden olur? Bunları görürseniz doktora gidin!Göz seyirmesi neden olur? Bunları görürseniz doktora gidin!

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Kritik toplantının ardından Bakan Koca'dan açıklama

Kritik toplantının ardından Bakan Koca'dan açıklama

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

'Ortaya çıkan videoya çok şaşırdım, inanamadım'

'Ortaya çıkan videoya çok şaşırdım, inanamadım'

Yanlışlıkla yatan parayı harcadı, hayatının şokunu yaşadı

Yanlışlıkla yatan parayı harcadı, hayatının şokunu yaşadı

Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki olaylara ilişkin açıklama

Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki olaylara ilişkin açıklama

Diğer Haberler

Evlilik dışı ilişkisinden olan bebeği eşine çöpe attıran kadına müebbet hapis cezası

Evlilik dışı olan bebeğini, eşine çöpe at

Konya'da 2'si koronavirüs toplam 35 kayıp aşı için soruşturma başlatıldı

Hastanede kaybolan aşılar sonrası harekete geçildi

'Domuz yağı ile büyü' olayında yeni gelişme: Kocasının yasak aşkını öğrenince yapmıştı

Kocasının yasak aşkını öğrenince yapmıştı! Flaş gelişme

Otomobil otoyol gişelerine çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Otomobil otoyol gişelerine çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Prof. Dr. Doğanay Tolunay'dan su tasarrufu uyarısı! Büyük kentler tehlikede

Profesör uyardı! Büyük kentler tehlikede

Son dakika...Ahmet Şık hakkında soruşturma

Ahmet Şık hakkında soruşturma

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.