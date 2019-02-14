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Silivri'de metruk bina alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 09:15 | Son Güncelleme

SİLİVRİ'de 3 katlı metruk bina alev alev yandı.

Eren ERMİŞ/İSTANBUL,(DHA)-SİLİVRİ'de 3 katlı metruk bina alev alev yandı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından yan binalara sıçramadan söndürüldü. Piri Mehmet Paşa Mahallesi, Ekrem Özer Sokak üzerinde bulunan 3 katlı metruk bir binada 23.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler yandaki binalara sıçramadan, söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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