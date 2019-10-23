Silivri'de müzikholde cinayet... Zanlının cinayet öncesi  silahıyla yaptığı hazırlık kamerada

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL, (DHA) SİLİVRİ'de kendisinden daha az çalıştığını iddia ettiği iş arkadaşı Mehmet Aslan’ı (19), işyerinde kanepede otururken başından tabancayla vurarak öldüren şüpheli Hasan Y. memleketine kaçarken otobüste gözaltına alındı. Şüphelinin öldürdüğü arkadaşının para ve cep telefonunu da gasp ettiği belirlendi. Suçunu itiraf eden şüpheli Hasan Y. "15 gündür birlikte müzikolde çalışıyorduk. Hem benden az çalışıyor, hem de bana hakaret ediyordu. Bir anlık kararla olayı yaptım." dediği öğrenildi. Şüphelinin cinayet öncesi silahıyla hazırlık yapma anları ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

MÜZİKOLDE CİNAYET İŞLENDİ

Silivri'de Yeni Mahalle, Çizgi Sokak üzerinde bulunan müzikholde 21 Ekim Pazartesi günü saat 16:30 sıralarında meydana gelen olay şöyle gelişti; Mehmet Aslan ve Hasan Y.(20) 2 hafta boyunca beraber Silivri’de bulunan müzikholde garson olarak çalıştı. İkili arasında günlerdir az-çok çalışmak ve hakaret iddiaları yüzünden tartışmalar çıkıyordu. Olay günü temizlik saatinde koltukta oturan Mehmet Aslan'ın yanına yaklaşan Hasan Y. silahını çekerek başına bir el ateş etti. Mehmet Aslan olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli ise yaya olarak olay yerinden kaçtı.