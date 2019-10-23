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Silivri’de müzikholde öldürülen garsonun katil zanlısı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2019 10:39 | Son Güncelleme

Silivri’de bir müzikholde vurularak öldürülen garsonun katil zanlısı yakalandı.

Silivri’de bir müzikholde vurularak öldürülen garsonun katil zanlısı yakalandı. Cinayet anı güvenlik kamerasına yansırken, zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 21 Ekim Pazartesi günü saat 16.30 sıralarında Silivri Yenimahalle Çizgi Sokak’taki bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müzikholde garsonluk yapan Mehmet Aslan (19), eğlence mekanının bir odasında kanlar içerisinde bulundu. Bunun üzerine çalışanlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aslan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerindeki ilk incelemesinde öldürülen Mehmet Aslan’ın cüzdanının ve bir miktar parasının çalındığı tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinden zanlının kimliğini tespit etti. Polis, katil zanlısının Mehmet Aslan ile aynı mekanda çalışan Hasan Y. (20) olduğunu belirledi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu zanlı Hasan Y.’nin memleketi Diyarbakır’a gitmek üzere Esenler Otogarı’ndan otobüse bindiği tespit edildi. Polis, Hasan Y.’yi otobüsle Kocaeli’de yakalayarak gözaltına aldı. Zanlının üzerinde yapılan aramada, Mehmet Aslan’ın cüzdanı ve bir miktar para ile cinayette kullandığı değerlendirilen silah ele geçirildi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen zanlının uyuşturucu madde kullanmaktan kaydı olduğu da öğrenildi.

“Beni sürekli aşağılıyordu” dedi
Katil zanlısının sorgusunda Mehmet Aslan’ın kendisini sürekli aşağıladığını, bu nedenle kendisini vurduğunu söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, katil zanlısının elindeki silahı önce havaya, daha sonra Mehmet Aslan’a doğrulttuğu, cinayeti işledikten sonra eğlence mekanından ayrılarak uzaklaştığı görüldü.

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