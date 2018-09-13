Silivri'de nefes kesen rehine kurtarma operasyonu (1)

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) FATİH'te adres sorduğu kişi tarafından kaçırılarak fidye istenen Fazıl A., Silivri'de düzenlenen operasyonla kurtarılarak ailesine teslim edildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Afganistan'dan Türkiye'ye 1 ay önce gelen Fazıl A., 3 Eylül günü Gebze'den Zeytinburnu'nda oturan halasının oğlu Veli A' ile buluşmak için evden çıktı. Otobüsten inen Fazıl A., Aksaray'da çevrede bulunan bir kişiye gideceği adresi sordu. Fazıl A'ya kendisinin de Afganistanlı olduğunu ve gideceği adrese götüreceğini söyleyen kişi ile beraber otobüse binerek Silivri'deki bir eve gitti. Evde bulunan 3 kişi Fazıl A'yı darp edip ellerini bağlayarak bir odaya kapattılar. Akrabaları Fazıl A.'dan haber alamayınca durumu Veli A'ya bildirdi. Veli A. ise Fazıl A.'nın yanına gelmediğini söyleyerek durumu polis ekiplerine bildirdi. Fazıl A.'nın üzerindeki yaklaşık bin lirasını gasp eden 3 kişi Fazıl A.'nın sosyal medya üzerinden annesine ulaşarak Fazıl A.'yı kaçırdıklarını ve 20 bin dolar fidye istediklerini söyledi. POLİS ARAÇ PLAKASINDAN ZANLILARI YAKALADI Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Rehine Kurtarma ve Müzakere Timi, mesajın atıldığı sosyal medya hesabını incelemeye aldı. Fazıl A., çetenin odada olmadığı bir anda sosyal medyadan Silivri'de bulunduğunu söyleyince ekipler devreye girerek evin etrafında ne olduğunu sordu. Fazıl A., ise evin önüne bir araç olduğunu ve plakasını söyledi. Plakayı sorgulayan Rehine Kurtarma ve Müzakere Timi aracın sahibine ulaştı. Aracın sahibinin çatı ustası olduğunu belirleyen ekipler, Silivri kavaklı mahallesinde çalıştığını öğrendiği araç sahibiyle buluştu. Aracın sahibinin Silivri'de ev sahibi olduğunu ve kiracılarının da Afganistan uyruklu 3 kişinin kaldığını belirleyen ekipler eve operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda evde bulunan Afganistan uyruklu Şems R., Muhibullah A ve İdris A. gözaltına alınarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Buradaki işlemlerinin ardından 3 kişi adliyeye sevk edildi. OPERASYON ANI POLİS KAMERASINDA Öte yandan operasyon anının görüntüleri ise basın mensuplarıyla paylaşıldı. Görüntülerde gözaltına alınan 3 kişinin kelepçelenerek yerde yatırıldığı görünüyor.

