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Silivri'de Nevruz Konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 01:48 | Son Güncelleme

Silivri'de Nevruz Konseri

İSTANBUL (AA) - Baharın müjdecisi olarak nitelendirilen Nevruz Bayramı, Silivri'de Alişan ve Demet Akalın konseriyle kutlandı.

Silivri Festival Alanında Nevruz Bayramı etkinliği kapsamında sanatçılar Alişan ve Akalın konser verdi.

Etkinlikte konuşma yapan Cumhur İttifakı Silivri Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz, Silivri için yola çıktıklarını belirterek1 Nisan itibariyle Silivri'de her şey güzel olacağını söyledi.

Konuşmalardan sonra sahne alan Demet Akalın ve Alişan, bir birinden güzel eserlerini seslendirdi.

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Anahtar Kelimeler:
alişan Demet Akalın konser Nevruz Silivri

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