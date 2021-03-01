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Silivri’de ölen üç kişi Tokat’ta defnedildi

01.03.2021 12:59 | Son Güncelleme:
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İstanbul Silivri’de öldürülen iki kadınla birlikte intihar eden gencin cenazeleri Tokat’ta toprağa verildi.İstanbul Silivri’de dehşet verici olayda cinnet geçirerek öz annesi ve üvey annesini öldürdükten sonra silahla intihar eden gencin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Çatak Köyü’ne getirildi.

İstanbul Silivri’de öldürülen iki kadınla birlikte intihar eden gencin cenazeleri Tokat’ta toprağa verildi.
İstanbul Silivri’de dehşet verici olayda cinnet geçirerek öz annesi ve üvey annesini öldürdükten sonra silahla intihar eden gencin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Çatak Köyü’ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından üç kişinin cenazesi köy mezarlığında defnedildi.
Olay, önceki gece saat 01.00 sıralarında Silivri’de Eski Çanta Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öz annesi Gülsüm Berk ve üvey annesi Güler Kaya ile aynı evde kaldığı öğrenilen Murat Berk isimli genç, öz annesini ve üvey annesini silahla vurarak öldürdü. Bir arkadaşını telefonla arayarak durumu bildiren genç, daha sonra intihar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, kapıyı kırarak içeri girdiğinde cansız bedenlerle karşılaştı.

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