HABER

SİLİVRİ'DE OLTAYA TAKILAN MARTI KURTARILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 18:43 | Son Güncelleme

Silivri sahilinde denize atılan oltaya martı takıldı.

Haber-Kamera: Eren ERMİŞ / İSTANBUL, (DHA)
Silivri sahilinde denize atılan oltaya martı takıldı. Olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri martıyı kurtardı.
Silivri'de, kıyıya yakın alanda uçan martı balık avlamak için indiği denizde oltaya takıldı. Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı martıyı denizden kıyıya taşıyarak müdahale etti. Kerpeten yardımıyla ayaklarına takılan kanca çıkartılırken, bir süre veteriner tarafından izlenen martı tekrar doğal yaşama bırakıldı. Hayvanları Koruma Kurtarma Derneği Başkanı Erman Paçalı, “Ayağına balıkçı oltası takılan martı çok şükür ağır bir yara almadan kurtarıldı. Martının yaralı olduğunu gören sokak köpeğinin yardım etmeye çalışması da ayrı bir anlam taşıyor. Hemen itfaiye ekiplerimize haber verdik. Kanatlarında herhangi bir yaralanma yok. Doğal yaşamına tekrar bırakıldı" dedi.

Görüntü Dökümü:
--------------------
-Denizdeki martı
-Köpeğin martıya yaklaşması
-İtfaiye ekipleri
-İtfaiye ekibinin martıyı denizden alması
-Ayağına takılan oltadan kurtarılması
-Martının salınması
Detaylar

PARTNERHayat Bilgisi Kopil'in son halini görmeye hazır mısınız?Hayat Bilgisi Kopil'in son halini görmeye hazır mısınız?
Antalya'da evleri su bastıAntalya'da evleri su bastı
Yedikule'de enkaz altında kalan kişi yangın sonrası açıklamalar yapmıştıYedikule'de enkaz altında kalan kişi yangın sonrası açıklamalar yapmıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Uzmanlar uyardı: 2019 Türkiye için kriz yılı mı olacak?

Uzmanlar uyardı: 2019 Türkiye için kriz yılı mı olacak?

İlçe bir anda bu hale geldi! Neresi olduğunu tahmin edemezsiniz

İlçe bir anda bu hale geldi! Neresi olduğunu tahmin edemezsiniz

Milyonlar bekliyor! Zam oranı yarın belli olacak

Milyonlar bekliyor! Zam oranı yarın belli olacak

Taksim'deki görüntüler büyük tartışma yaratmıştı! Flaş gelişme

Taksim'deki görüntüler büyük tartışma yaratmıştı! Flaş gelişme

O Ses'in yarışmacısı sevgilisini boğdu!

O Ses'in yarışmacısı sevgilisini boğdu!

İlginizi Çekebilir

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üniversitede araştırma görevlisine silahlı saldırı! Hayatını kaybetti

Üniversitede araştırma görevlisine silahlı saldırı!

Interpol'un aradığı teröristler Bursa'da yakalandı

Fransa'nın aradığı teröristler Bursa'da yakalandı

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

Yedikule'de bina çöktü! Canlı yayında böyle kurtarıldı

Yedikule'de bina çöktü! Canlı yayında böyle kurtarıldı

Son dakika! MHP yönetimi Samsun Milletvekili Erhan Usta'yı disipline sevk etti

MHP'de Samsun depremi!

Balıkesir'de kimyasal şoku! Hemen ekipler devreye girdi

Balıkesir'de kimyasal şoku! Hemen ekipler devreye girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.