Silivri'de otomobil denize uçtu, sürücüyü sahildekiler kurtardı

Eren ERMİŞ / İSTANBUL, (DHA)-SİLİVRİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil denize düştü. Sürücüyü sahildekiler kurtardı.

Silivri Sahili Dalgakıran mevkiinde saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda ismi öğrenilemeyen 59 FG 737 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince aracıyla birlikte denize düştü. Bu sırada sahilde olan bir kişi denize atlayarak, otomobilin içinde olan sürücüyü kurtardı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Denizden çıkarılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Denize düşen otomobil ise çekiciyle karaya çıkarıldı.

"ZAR ZOR CAMDAN ÇIKARDIM KİMSE OLMASA BOĞULMUŞTU"

Şoförü kurtarmak için denize atlayan Erhan Karpat, "Araç burada manevra yapınca kayıp denize düştü. Ben de koşarak gelip baktım ne oluyor diye. İçeriden çıkamayınca suya atladım zar zor camdan çıkardım. Kimse olmasa boğulmuştu. Çünkü takılmış bir yere çıkamıyordu." dedi.

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