HABER

Silivri'de otomobil otluk alana uçtu, 3'ü çocuk 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 13:48 | Son Güncelleme

SİLİVRİ'de ters yönden geldiği iddia edilen otomobille karşılaşan sürücü, kaza yapmamak için direksiyon kırınca yol kenarında bulunan otluk alana daldı.

Silivri'de otomobil otluk alana uçtu, 3'ü çocuk 5 yaralı

Alparslan ERMİŞ/İSTANBUL,(DHA)-SİLİVRİ'de ters yönden geldiği iddia edilen otomobille karşılaşan sürücü, kaza yapmamak için direksiyon kırınca yol kenarında bulunan otluk alana daldı. Otomobilde bulunan 3'ü çocuk 5 kişi yaralanırken, kazaya sebep olduğu iddia edilen sürücü ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında Semizkumlar Mahallesi Altınorak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Altınorak alt geçidinden Semizkumlar'a gitmek isteyen 34 SB 3682 plakalı aracın sürücüsü Kazım Kanga, D-100 karayoluna girdi. Ters yöne girdiğini fark eden Kanga, aracını yol kenarına çekmek istedi. Bu sırada ters yönden gelen aracı fark eden otomobilin sürücüsü Ahmet Çelik (67), kaza yapmamak için direksiyon kırınca yol kenarında bulunan otluk alana daldı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri yönlendirildi. Otluk alana dalan aracın içerisinde bulunan Ahmet Çelik (67), Fehime Çelik (65), Yaprak Aydar (16), Sude Çelik (8) ve Ayla Çelik (3) yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların, çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

"KENDİ HATASI OLAN BİR ŞEY"
Ters yöne giren ve kazaya sebep olduğu iddia edilen aracın sürücüsü Kazım Kanga, "İnternetten takip ederek geliyoruz buraya, cep yoldan geldik, alt geçitten geçerken arkamdaki interneti takip eden kişi sağa gir diyor. Baktık ki yol bomboş. Yol aniden kalabalık oldu. Bende solumu yaktım buraya girdim. O arabanın kaza yaptığı yer ile en aşağıya 80-100 metre mesafemiz vardı. Ben onu geçmişim, onunla hiçbir şeyim yok. O kendi hatası olan bir şeydir. Benim hatam bu yola girmem. O da internetin hatası, orada öyle bir işarette yok." dedi. Jandarma ekipleri olayla ilgili araştırma başlatırken, kazaya sebep olduğu iddia edilen sürücü ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.
(FOTOĞRAF)

Silivri'de otomobil otluk alana uçtu, 3'ü çocuk 5 yaralıSilivri'de otomobil otluk alana uçtu, 3'ü çocuk 5 yaralıSilivri'de otomobil otluk alana uçtu, 3'ü çocuk 5 yaralıSilivri'de otomobil otluk alana uçtu, 3'ü çocuk 5 yaralı

PARTNERÜnlü çiftten beklenmedik haberÜnlü çiftten beklenmedik haber
Parti binalarında kaçak elektrik tespit edildiParti binalarında kaçak elektrik tespit edildi
Caretta Caretta alanında drift atan sürücüye rekor cezaCaretta Caretta alanında drift atan sürücüye rekor ceza
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor!

İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor!

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

22 kez bıçaklanan Sevgi, öldürülmekten korkuyor

22 kez bıçaklanan Sevgi, öldürülmekten korkuyor

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Ay, boşlukta hareket ediyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kimse inanmadı, o 3 yılda öyle bir işe imza attı ki... Değeri 80 bin euro!

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Nevşehir'de korkunç kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Gören dondu kaldı! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da iğrenç olay! Engelli kızın ailesi eve gelince fark etti

Ankara'da iğrenç olay!

Sedat Peker hakkında takipsizlik kararı

Sedat Peker hakkında karar verildi

Zonguldak'da oyun masasında başlayan kavgada birbirlerini vurdular

Polis her yerde onları arıyor!

Nusaybin'de HDP ve DBP binalarında kaçak elektrik tespit edildi

Parti binalarında kaçak elektrik tespit edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.