SİLİVRİ'DE PARK HALİNDEKİ ARACI BÖYLE KUNDAKLADI

Haber-Kamera: Eren ERMİŞ / İSTANBUL,(DHA)

Silivri'de park halindeki aracın kundaklanması güvenlik kamerasına yansıdı.

Gümüşyaka Mahallesi Altan Sokak'ta park halindeki bir araç kimliği belirsiz bir kişi tarafından benzin dökülerek yakıldı. Araçtan çıkan alevler doğalgaz kutusuna da sıçradı. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Can kaybının yaşanmadığı olayda araç kullanılamaz hale geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan kundakçı polis tarafından aranıyor.

Görüntü Dökümü

- Kundaklama anı güvenlik kamerasında

- Yangının cep telefonu görüntüsü

