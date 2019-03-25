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Silivri’de park halindeki otomobil yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 03:30 | Son Güncelleme

Silivri’de park halindeki bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı.

Silivri’de park halindeki bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı. Alev alev yanan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahale ile söndürülürken, o anlar bir cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
Olay, saat 23:30 sıralarında Silivri Piri Mehmetpaşa Mahallesi Hacı Pervane Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park halindeki bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Alevler kısa sürede büyüyerek otomobili sardı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile otomobil söndürülürken, olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Yangın sonrası otomobilde maddi hasar meydana geldi.

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