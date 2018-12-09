HABER

Silivri'de pitbull dehşeti kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 09.12.2018 17:50 | Son Güncelleme

SİLİVRİ'de arkadaşlarıyla sokakta yürüyen 16 yaşındaki Savaş A.

Silivri'de pitbull dehşeti kamerada

İSTANBUL, (DHA) SİLİVRİ'de arkadaşlarıyla sokakta yürüyen 16 yaşındaki Savaş A. pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Sığındığı marketteki esnaf tarafından yaralı olarak kurtarılan genç, hastaneye kaldırıldı. Köpeğin saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında Mimarsinan Mahallesi Ortaçeşme Mevkii'nde meydana geldi. Arakdaşlarıyka sokakta yürüyen 16 yaşındaki Savaş A., başıboş pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Saldırgan köpek, kaçarak markete sığınan Savaş A.'yı yere savurdu.
O sırada marketin sahibi Recai Açıkgöz, tasmaya bağlı ipinden tutarak köpeği uzaklaştırdı. Kolundan ve ayağından ısırılarak yaralanan Savaş A. market sahibi Açıkgöz tarafından hastaneye kaldırıldı. Saldırıya uğrayan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yaralı genç Savaş A. "Arkamızdan pitbull köpek koştu, biz de korkup markete girdik. Köpek beni yere atıp parçaladı. Elimi kolumu çekti, abi olmasaydı beni parçalardı.

SALDIRI ANI KAMERADA
Pitbull cinsi köpeğin saldırı anı marketin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kaçarak markete sığınan gencin köpeğin saldırısına uğraması, yere savrulması, marketçinin ipinden tutarak köpeği uzaklaştırması görülüyor.

(FOTOĞRAF)

Silivri'de pitbull dehşeti kameradaSilivri'de pitbull dehşeti kameradaSilivri'de pitbull dehşeti kameradaSilivri'de pitbull dehşeti kamerada

PARTNER"Ben kimsenin yuvasını yıkmadım""Ben kimsenin yuvasını yıkmadım"
Şanlıurfa’da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandıŞanlıurfa’da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Restorandaki dehşetin nedeni küfürleşmeymişRestorandaki dehşetin nedeni küfürleşmeymiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Donald Trump'ın damadından Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrasında Veliaht Prens'e dikkat çeken tavsiye

Donald Trump'ın damadından Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrasında Veliaht Prens'e dikkat çeken tavsiye

Demokrat Parti'den yerel seçimler öncesi flaş karar! Millet İttifakı ile beraber hareket etmeyecekler

Demokrat Parti'den yerel seçimler öncesi flaş karar! Millet İttifakı ile beraber hareket etmeyecekler

Eski güzellik kraliçesi, 13 yaşındaki kızının bekaretini satışa çıkardı

Eski güzellik kraliçesi, 13 yaşındaki kızının bekaretini satışa çıkardı

Merve Sevi gelen özel mesajı ifşa etti

Merve Sevi gelen özel mesajı ifşa etti

Milli Eğitim Bakanlığı'nda büyük çatlak iddiası! Ziya Selçuk'un programı...

Milli Eğitim Bakanlığı'nda büyük çatlak iddiası! Ziya Selçuk'un programı...

AK Parti adayını açıkladı, HDP'de bayram havası oldu

AK Parti adayını açıkladı, HDP'de bayram havası oldu

İlginizi Çekebilir

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Sedat Peker'e büyük şok

Sedat Peker'e büyük şok

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatay'da 10 gün önce ortaya çıktı! Evleri istila etti, halk tedirgin...

Tüm evleri bastı ama ne olduğunu bilen yok! Halk tedirgin...

Zazadin Hanı ihtişamıyla konuklarını bekliyor

Zazadin Hanı ihtişamıyla konuklarını bekliyor

Silivri'de şaşırtan görüntü! Deniz suyu 25 metre çekildi

İstanbul'da çok konuşulacak fotoğraf! Görgü tanığı: Deprem...

'Pes' dedirten savunma! 'Eşlerimiz arasında dedikodu çıktığı için...'

'Pes' dedirten savunma! 'Eşlerimiz arasında dedikodu çıktığı için...'

Sahte şeyh ile ilgili iğrenç detay! Birlikte olduğu erkekleri birbirleriyle cinsel ilişkiye zorlayıp...

Sahte şeyh ile ilgili iğrenç detay!

İstanbul'da bir mahalle! 'Ölüm haberini bile 1 gün sonra alıyoruz'

Yer: İstanbul! 'Ölüm haberini bile 1 gün sonra alıyoruz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.