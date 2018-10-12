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Silivri'de sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 09:33 | Son Güncelleme

Silivri'de sahil kesimindeki bazı yollar su altında kaldı

İSTANBUL (AA) - Silivri'de sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçede sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak nedeniyle okula ve işe gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Şiddetli yağış nedeniyle sahil bölgesindeki rögarların taşması üzerine buradaki bazı yollar su altında kaldı.

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Silivri yağış

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