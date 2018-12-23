HABER

Silivri'de şantiyede yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 01:41 | Son Güncelleme

Silivri'de şantiyede yangın

İSTANBUL (AA) - Silivri'de işçilerin kaldığı yatakhanede meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi'nde yapımı devam 5 katlı apartman inşaatında, işçilerin kaldığı odada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye Silivri itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın söndürülürken şantiye alanında iki itfaiye aracı çamura saplandı. İtfaiye erleri küreklerle aracın lastik bölgesindeki çamurları almaya çalıştılar. Çalışmalar yetersiz kalınca olay yerine itfaiyenin kurtarıcı aracı sevk edildi.

Araçlar bulundukları yerden kurtarıldı.

PARTNERKraliyet gelini Meghan Markle bu kez de göğüsleriyle olay oldu!Kraliyet gelini Meghan Markle bu kez de göğüsleriyle olay oldu!
Silivri'de yangını söndüren itfaiye aracı dönüşte çamura saplandıSilivri'de yangını söndüren itfaiye aracı dönüşte çamura saplandı
Meteoroloji'den yeni uyarı! Sabah saatlerine dikkat!Meteoroloji'den yeni uyarı! Sabah saatlerine dikkat!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İnşaat şantiyesi işçiler Silivri yangın

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

İzmir'de feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

Flaş iddia: ABD ve İran Londra'da gizlice görüştü

Flaş iddia: ABD ve İran Londra'da gizlice görüştü

Survivor yarışmacılarını toplamıştı! TRT 1'in yeni dizisinde flaş gelişme

Survivor yarışmacılarını toplamıştı! TRT 1'in yeni dizisinde flaş gelişme

Arda Turan'a büyük şok!

Arda Turan'a büyük şok!

Trump'tan Türkiye mesajı

Trump'tan Türkiye mesajı

Meclis'te milletvekillerine 'Erdoğan'a hakaret' şoku!

Meclis'te milletvekillerine 'Erdoğan'a hakaret' şoku!

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Zonguldak İlçe Emniyet Müdürü gözaltına alındı

Zonguldak İlçe Emniyet Müdürü gözaltına alındı

Kimse ikna edemiyor! Vücudundaki yanıklar yüzünden...

Kimse ikna edemiyor! Vücudundaki yanıklar yüzünden...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cinnet getiren öğretmen dehşet saçtı! Mahalleli korku dolu gözlerle izledi

Cinnet getiren öğretmen mahalleyi ayağa kaldırdı

Meteoroloji'den yeni uyarı! Sabah saatlerine dikkat!

Meteoroloji'den yeni uyarı! Sabah saatlerine dikkat!

Düğünü kan gölüne çevirdi! Çok sayıda yaralı var!

Düğünü kan gölüne çevirdi! Çok sayıda yaralı var!

TSK’dan son yılların en büyük sevkiyatı

TSK’dan son yılların en büyük sevkiyatı

Adıyaman’da madende göçük: 1 ölü

Adıyaman’da madende göçük: 1 ölü

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 22 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

7 kez devretmişti! Büyük ikramiye bir kişinin oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.