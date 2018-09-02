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Silivri'de şarbon şüphesi nedeniyle iki mahalle karantinaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 09:23 | Son Güncelleme

  SİLİVRİ'DE Balaban ve Sancaktepe Mahalleleri şarbon şüphesi nedeniyle karantina altına alındı.

Silivri'de şarbon şüphesi nedeniyle iki mahalle karantinaya alındı

Ersan SAN- Özgür Deniz KAYA-Yılmaz BEZGİN- Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL, (DHA)
SİLİVRİ'DE Balaban ve Sancaktepe Mahalleleri şarbon şüphesi nedeniyle karantina altına alındı. İki mahallede bulunan 3 Bin 500 hayvan sabah saatlerinden itibaren aşılanacak. İstanbul'da dün şarbon şüphesiyle 22 kişi Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma hastanesi ve Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuru yaptı. Yapılan başvuruların ardından kurbanın alındığı Balaban ve Sancaktepe Mahalleleri karantina altına alındı. Jandarma ekipleri kurbanın alındığı mahallelerde araştırmalarını sürdürüyor.
Sabah saatlerinde ise bölgede bulunan 3 Bin 500 hayvanın aşılanacağı öğrenildi.

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(havadan fotoğraflarla) Silivri'de şarbon şüphesi nedeniyle iki mahalle karantinaya alındı(havadan fotoğraflarla) Silivri'de şarbon şüphesi nedeniyle iki mahalle karantinaya alındı(havadan fotoğraflarla) Silivri'de şarbon şüphesi nedeniyle iki mahalle karantinaya alındı(havadan fotoğraflarla) Silivri'de şarbon şüphesi nedeniyle iki mahalle karantinaya alındı

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