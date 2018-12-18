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Silivri'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2018 23:53 | Son Güncelleme

METEOROLOJİ, İstanbul'un Batı kesimleri için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulunurken, Silivri'de şiddetini artıran rüzgar hayatı olumsuz etkilemeye başladı.

Eren ERMİŞ / İSTANBUL,(DHA)-METEOROLOJİ, İstanbul'un Batı kesimleri için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulunurken, Silivri'de şiddetini artıran rüzgar hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Akşam saatlerinde iyice şiddetlenen rüzgar, bazı binaların çatılarını uçurdu.

İstanbul Silivri'de şiddetini artıran rüzgar hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları doğrultusunda hazırlık yapan esnaflar, kapı önlerindeki ürünlerini dükkan içerisinde taşıdı. Şiddetli fırtına için önlem alan esnaflar, akşam saatlerinden itibaren kuvveti hissedilen rüzgar ile birlikte teyakkuza geçti. Diğer yandan, bazı bölgelerde vatandaşların yürümekte zorlandığı görülürken, seyyar satıcılar ise rüzgara karşı çaresiz kaldığı kameralara yansıdı. Akşam saatlerinde iyice şiddetlenen rüzgar, bazı binaların çatılarını uçurdu. Piri Mehmet Paşa Mahallesi Recep silahtaroğlu Sokak üzerindeki bir binanın çatısı uçtu. İtfaiye ekipleri, çatının uçtuğu binada çalışma yapıyor.

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