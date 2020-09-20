HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Silivri’de silahla başından vurulan şahıs hayatını kaybetti

Silivri’de silahla başından vurulan şahıs hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2020 20:52 | Son Güncelleme

Silivri Yeni Mahalle’de bir kişi boşanma aşamasındaki eşine ve yanındaki erkek şahsa yönelik silahlı saldırıda bulunmuş, akabinde emniyete giderek telsim olmuştu.

Silivri Yeni Mahalle’de bir kişi boşanma aşamasındaki eşine ve yanındaki erkek şahsa yönelik silahlı saldırıda bulunmuş, akabinde emniyete giderek telsim olmuştu. Saldırıda başından yaralanan erkek şahıs yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Silivri Yeni Mahalle’de meydana geldi. Metehan Ç. isimli şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşi E.Ç. ile yanında bulunan M.K. isimli bir erkek şahsa yönelik silahlı saldırı düzenlemişti. Saldırıda genç kadın vücuduna isabet eden kurşunlarla, yanında bulunan M.K. ise başına isabet eden mermi ile ağır şekilde yaralanmış, yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Silivri Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Tedavilerinin devamı için İstanbul’da bir hastaneye sevk edilen yaralılardan M.K. isimli erkek şahıs yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılardan E.Ç. isimli genç kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSongül Karlı'nın eski hali şaşırttıSongül Karlı'nın eski hali şaşırttı
Yer: Sinop! Eski belediye başkanı dehşet saçtıYer: Sinop! Eski belediye başkanı dehşet saçtı
Dünyanın en ilginç araba tasarımları! Dünyanın en ilginç araba tasarımları!
En Çok Okunan Haberler
'Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı!
'Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı!
20 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
20 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu nasıl?
Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu nasıl?
Kendini ölü göstermiş! 52 yıl hapisle aranan youtuber yakalandı
Kendini ölü göstermiş! 52 yıl hapisle aranan youtuber yakalandı
Tüm araç sahiplerini ilgilendiren haber!
Tüm araç sahiplerini ilgilendiren haber!
Bir ilimizde çok önemli koronavirüs kararı! İzinli sayılacaklar
Bir ilimizde çok önemli koronavirüs kararı! İzinli sayılacaklar
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Aleyna Çakır olayında Gülay Uygun neden intihar etti?
Aleyna Çakır olayında Gülay Uygun neden intihar etti?
Diğer Haberler
Hatay'da IŞİD operasyonu! Gözaltına alındı
IŞİD operasyonu! Gözaltına alındı
ABD’de WeChat yasağı mahkeme kararı ile engellendi
ABD’de WeChat yasağı mahkeme kararı ile engellendi
Kütahya'da iki kişiyi yaralayıp, kaçan sürücünün 16 yaşında olduğu ortaya çıktı
İki kişiyi yaralayıp kaçan sürücü çocuk çıktı
Sinop eski Belediye Başkanı Zeki Yılmazer tartıştığı kişiyi tabanca ile yaraladı
Yer: Sinop! Eski belediye başkanı dehşet saçtı
Bursa’da korkutan yangın! Salça yaparken evi küle çevirdiler
Bursa’da korkutan yangın! Salça yaparken evi küle çevirdiler
Kahramanmaraş'ta hareketli anlar! Operasyonla yakalandı
Kahramanmaraş'ta hareketli anlar! Operasyonla yakalandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.