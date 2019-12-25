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Silivri'de silahla öldürülmüş köpeğini gören kadın sinir krizi geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 12:15 | Son Güncelleme

SİLİVRİ sahilinde bir bahçede bağlı halde bulunan köpek, silahla vurularak öldürüldü. Köpeğinin öldüğünü gören sahibi ise sinir krizi geçirdi.  Silivri sahilinde dün 22.30 sıralarında bahçede zincirle bağlı köpek silahla ateş edilerek öldürüldü.

Uğur SAMET/İSTANBUL,(DHA) SİLİVRİ sahilinde bir bahçede bağlı halde bulunan köpek, silahla vurularak öldürüldü. Köpeğinin öldüğünü gören sahibi ise sinir krizi geçirdi.
Silivri sahilinde dün 22.30 sıralarında bahçede zincirle bağlı köpek silahla ateş edilerek öldürüldü. İddialara göre bir olayı araştırmaya gelen polis memuru bahçeye girdiğinde köpek tarafından ısırıldı. Polis memuru silahını çıkartarak köpeğe ateş etti. Yaralı polis memuru, arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Köpeğinin öldüğünü gören sahibi ise sinir krizi geçirdi.
Merkezi Silivri'de bulunan Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) ve Silivri Hayvan Hakları Derneği'nin (SİHAYDER) yöneticileri ve avukatları da suç duyurusunda bulundu.

Avukat Yalçın Çakır, emniyet çıkışında yaptığı açıklamada, "saat 22.30 civarında Silivri'de görevli olan bir polis memurunun özel bir mülke girmek suretiyle görevini kötüye kullanarak yine sahipli ve zincirle bağlı bir canımızı öldürmesinden dolayı derneklerimiz ve Silivri'deki hayvanseverler adına şikayetimizi yaptık. Bunun tüm Türkiye'de bilinmesini istiyoruz. Haklarına yönelik saldırılara karşı burada olduğumuzun, takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz" dedi.

(FOTOĞRAF)

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