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Silivri'de silahla vurulan köpek felç oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 21:49 | Son Güncelleme

Silivri'de silahla vurulan köpek felç oldu

Silivri'de silahla vurulan köpek felç oldu

İSTANBUL (AA) - Silivri'de silahla vurularak yaralanan köpek felç oldu.

Kavaklı Mahallesi'nde sabah saatlerinde işe giden vatandaşlarca yaralı bulunan köpek için Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneğine (HAYKURDER) ihbarda bulunuldu.

Tedavi altına alınan köpeğin, yapılan muayene ve tetkikler sonucunda karın bölgesine 2, omurgasına ise 1 kurşunun saplandığı anlaşıldı.

HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihbar üzerine ilçe belediyesinin Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezi (KHRM) ile irtibata geçerek köpeğe müdahale ettiklerini belirtti.

Paçalı, şunları kaydetti:

"Maalesef hekimlerin görüşü omurgaya saplanan kurşunun hayati bir yerde bulunduğu ve müdahalenin doğru olmayacağı yönünde. Yaşamının sonuna kadar felçli olarak yaşayacak. Arka iki ayağını kullanamıyor ve sürüklenerek yürüyor. Genel durumu iyi görünüyor ama insanlara güven duymakta artık zorlandığı ve ciddi bir travma yaşadığı çok belli. Olayın gerçekleştiği yer Kavaklı'nın göbeğinde, caminin hemen karşısında, çocuk parkının yanı.

Orada sokak hayvanları, çocuklar, insanlar güvende değil. Silivri Cumhuriyet Savcılığı ve Silivri Kaymakamlığının faili bulacağını, konuyla ilgili soruşturma başlatacağını ümit ediyoruz. Bölgede muhakkak esnaf kameraları vardır. Titiz bir soruşturmayla tespit edilebilir diye düşünüyoruz. Böyle bir ruh hastasının bulunup rehabilite edilmesi gerekir."

Paçalı, köpeğin onu koruyacak ve sevecek, ömrünün geri kalanında ona yuvasını açacak bir aile bulunabilirse sahiplendirileceğini ve olayla ilgili bilgisi olanların kendileri ya da kolluk birimleriyle irtibata geçerek bilgi vermesini istediklerini sözlerine ekledi.

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