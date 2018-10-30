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Silivri'de silahla yaralama

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 22:15 | Son Güncelleme

Tartıştığı tır şoförünü tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Olay güvenlik kamerasına da yansıdı

İSTANBUL (AA) - Silivri'de, tartıştığı tır şoförünü tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, E-5 karayolunda, iddiaya göre, bir taksi sürücüsü ile tır şoförü yol verme meselesi yüzünden tartıştı.

Taksi sürücüsü, aracını yolun kenarına çeken tır şoförüyle bir süre tartıştı. Daha sonra sürücü, taksiden ateş ederek tır şoförünü yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı şoför, Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri de şüpheliyi kısa bir süre sonra yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı. Görüntülerde, tır şoförünün aracı yolun kenarına çekmesi, aracın içindeki taksi sürücüsüyle tartışması, ateş açılması sonucu silahla yaralanan tır şoförünün yere düşmesi yer alıyor.

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kavga Silivri yaralama

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