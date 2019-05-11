Silivri'de silahla yaralama

İSTANBUL (AA) - Silivri'de bir kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde, Nurettin Canbaz, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Canbaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu arada, Canbaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

