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Silivri'de silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 19:03 | Son Güncelleme

Yolcu taşımacılığı yapan kişiler arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Silivri'de çıkan silahlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, General Ali İhsan Türkcan Caddesi'nde yolcu taşımacılığı iki ayrı firmanın çalışanları arasında, henüz öğrenilemeyen bir nedenle silahlı ve sopalı kavga çıktı.

Kavgada 1'i silahla olmak üzere 5 kişi yaralanırken, silah kullandığı öne sürülen şüpheli olay yerinden kaçtı.

Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

Olay yerinde önlem alan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
kavga Silivri

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