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Silivri'de silahlı kavga : 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 18:46 | Son Güncelleme

Haber: İstanbul DHA Silivri'de serviscilerin kavgasında 5 kişi yaralandı.

Haber: İstanbul DHA Silivri'de serviscilerin kavgasında 5 kişi yaralandı. Silivri Terminalin'de yolcu taşımacılığı yapan iki servis çalışanları arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. İki grup arasında çıkan kavga bir kişi silahla 4 kişi de aldıkları sopa darbeleriyle yaralandı. Yaralılar Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis şerit çekerek çalışma başlattı. Polis, olay sonrası kaçan silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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