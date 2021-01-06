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  4. Silivri’de spor arabayla drift yapan zanlı gözaltına alındı

Silivri’de spor arabayla drift yapan zanlı gözaltına alındı

06.01.2021 10:59 | Son Güncelleme:
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Silivri’de spor arabayla drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren zanlı, polis ekiplerince yakalandı.Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, Silivri İlter Bulvarı üzerinde spor aracıyla drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren ve o anları sosyal medyadan paylaşan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Silivri’de spor arabayla drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren zanlı, polis ekiplerince yakalandı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, Silivri İlter Bulvarı üzerinde spor aracıyla drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren ve o anları sosyal medyadan paylaşan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. 34 SBA 73 plakalı araç sürücüsü Harun K. ekiplerce kısa sürede gözaltına alındı. Sürücüye 6 bin 141 TL idari para ceza uygulandı. Harun K.’nın aynı ihlali son bir yıl içerisinde 2 kez yapması nedeniyle sürücü belgesi iptal edildi. Harun K., hakkında adli işlem yapılmak üzere Selimpaşa Jandarma Karakol Komutanlığına götürüldü.

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