HABER

Silivri'de teknede ağlara takılarak denize düşen balıkçı boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 20:10 | Son Güncelleme

SİLİVRİ'de, balık tuttuğu teknede ağlara takılarak denize düşen İsmet T.

Silivri'de teknede ağlara takılarak denize düşen balıkçı boğuldu

Eren ERMİŞ/İSTANBUL,(DHA)-SİLİVRİ'de, balık tuttuğu teknede ağlara takılarak denize düşen İsmet T. boğuldu.
Olay, saat 16.00 sıralarında Silivri açıklarında meydana geldi. Balıkçı teknesiyle denize açılan İsmet T., iddiaya göre ağ attığı sırada ağlara takılıp dengesini kaybederek denize düştü. Suda çırpındığını gören yakındaki balıkçı teknesindeki arkadaşları, İsmet T.'nin yardımına koştu. Arkadaşları, tekneye aldıkları İsmet T.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Dönüşe geçtiklerinde tekneleri motor arızası verdi. Bunun üzerine Silivri Limanı'ndan bir başka tekne çağrıldı. İsmet T. gelen başka bir tekneyle Dalgakıran Mevkii'ne çıkarıldı. Burada kendisini bekleyen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İsmet T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Balıkçının cansız bedeni Silivri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Savcılık olaya ilişkin soruşturma başlattı.
(FOTOĞRAF)

Silivri'de teknede ağlara takılarak denize düşen balıkçı boğulduSilivri'de teknede ağlara takılarak denize düşen balıkçı boğulduSilivri'de teknede ağlara takılarak denize düşen balıkçı boğuldu

Piramitlerin tepesinde seks yaptılarPiramitlerin tepesinde seks yaptılar
Şehit savcıların isimleri Adliye Sarayı'nda yaşatılacakŞehit savcıların isimleri Adliye Sarayı'nda yaşatılacak
Kazada ölen Feride, gelinlikle son yolculuğa uğurlandıKazada ölen Feride, gelinlikle son yolculuğa uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Hadise: Acun bana ‘montajda çıkaralım istersen‘ der...

Hadise: Acun bana ‘montajda çıkaralım istersen‘ der...

Mattis'in istifa sebebi: Türkiye'nin YPG'lileri çukura gömme tehdidi, bardağı taşıran damla oldu

Mattis'in istifa sebebi: Türkiye'nin YPG'lileri çukura gömme tehdidi, bardağı taşıran damla oldu

AK Partili Kenan Sofuoğlu'nun kartvizitinde yazan ifade olay oldu

AK Partili Kenan Sofuoğlu'nun kartvizitinde yazan ifade olay oldu

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Zonguldak İlçe Emniyet Müdürü gözaltına alındı

Zonguldak İlçe Emniyet Müdürü gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Kırklareli Valiliği açıkladı: Okullar tatil edildi

Kırklareli Valiliği açıkladı: Okullar tatil edildi

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Araç sahiplerine müjde! Af için ilk adım atıldı

Araç sahiplerine müjde! Af için ilk adım atıldı

Eski Zeytinburnu Osmanlı Ocakları Başkanı Bahri Örnek yakalandı

Eski Osmanlı Ocakları Başkanı yakalandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'la görüşmesine ilişkin açıklama: Çekilmeye başladılar

Erdoğan'dan Trump'la görüşmesine ilişkin açıklama

Kocası terk etti diye çocuklarına yaptıkları kan dondurdu! Kayda alıp gönderdi

Kocası terk etti diye çocuklarına yaptıkları kan dondurdu!

Eski bakan Ercan Vuralhan'ın öldürülmesi davasında karar

Eski Bakan bıçaklanarak öldürülmüştü! Flaş gelişme

Anestezi uygulanan sokak köpekleri ormana atıldı

11 sokak köpeği ormanlık alanda böyle bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.