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Silivri’de tekstil fabrikasında yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 19:11 | Son Güncelleme

Silivri’de bir tekstil fabrikasının depo kısmında yangın çıktı.

Silivri’de bir tekstil fabrikasının depo kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri fabrikanın dış cephesinde bulunan çelik kepenkleri keserek ve camları kırarak yangına müdahale ediyor.
Silivri Alipaşa yolu üzerinde bulunan bir tekstil fabrikasının depo kısmında henüz bilinmeyen bir neden yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, olay yerine Silivri, Çatalca, Mimarsinan, Selimpaşa, Gümüşyaka ve Çanta itfaiye ekipleri sevk edildi. Fabrikanın dış cephesi çelik kepenkler ile kaplı olduğu için yangının çıkış noktasına ulaşmakta güçlük çeken ekipler, çelik kepenkleri keserek ve camları kırarak yangına müdahale ediyor. Fabrikayı tamamen kaplayan yoğun dumandan zehirlenmemek için itfaiye ekipleri söndürme çalışmaları sırasında oksijen tüpleri kullanıyor.
Olay yerine gelen Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, Silivri İlçe Kaymakamı Ali Partal ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Güngör Kırarslan çalışmaları yakından takip ediyor.
Öte yandan, fabrikada çalışan işçilerin yangın çıktığı ilk anda tahliye edildiği, yangın nedeniyle ölen yada yaralanan olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

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