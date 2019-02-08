IHAAW181039-ASA/08-02-2019
- Silivri’de tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangına Silivri ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekipler fabrikanın dış cephesinde bulunan kepenkleri keserek yangına müdahale etmeye çalışıyor.
08.02.2019 18:10:39 TSI
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