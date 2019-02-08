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Silivri’de tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangına Silivri ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekipler fabrikanın dış cephesinde bulunan kepenkleri keserek yangına müdahale etmeye çalışıyor.

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 18:17 | Son Güncelleme

IHAAW181039-ASA/08-02-2019 - Silivri’de tekstil fabrikasında yangın çıktı. 08.02.2019 18:10:39 TSI NNNN

IHAAW181039-ASA/08-02-2019

- Silivri’de tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangına Silivri ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekipler fabrikanın dış cephesinde bulunan kepenkleri keserek yangına müdahale etmeye çalışıyor.

08.02.2019 18:10:39 TSI
NNNN

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