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Silivri’de tekstil fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 21:08 | Son Güncelleme

Silivri’de bir tekstil fabrikasının depo kısmında çıkan yangın yaklaşık 4 saat süren söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.Silivri Alipaşa yolu üzerinde bulunan bir tekstil fabrikasının depo kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Silivri’de bir tekstil fabrikasının depo kısmında çıkan yangın yaklaşık 4 saat süren söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.

Silivri Alipaşa yolu üzerinde bulunan bir tekstil fabrikasının depo kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, olay yerine Silivri, Çatalca, Mimarsinan, Selimpaşa, Gümüşyaka ve Çanta itfaiye ekipleri sevk edildi. Fabrikanın dış cephesi çelik kepenkler ile kaplı olduğu için yangının çıkış noktasına ulaşmakta güçlük çeken ekipler, çelik kepenkleri kesip camları kırarak yangına müdahale etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında söndürme çalışmaları saatlerce sürdü. İtfaiye ekipleri yaklaşık 4 saat süren çalışmaların sonunda yangını kontrol altına aldı. Yangın sonucunda fabrikada maddi hasar meydana geldi.

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